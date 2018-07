Los Angeles (AFP) Die nächste Oscar-Verleihung hält für Musikliebhaber eine ganz besondere Premiere bereit: Vor der Verleihung des wichtigsten Filmpreises sollen 2014 erstmals alle nominierten Einzelsongs und Kompositionen in einem gemeinsamen Konzert aufgeführt werden. Dies geht aus einer internen E-Mail der Organisatoren hervor, die der Nachrichtenagentur AFP am Freitag vorlag. Verschickt wurde sie von den Musikverantwortlichen der federführenden Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

