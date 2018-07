Berlin (AFP) Die IG Metall droht den Arbeitgebern mit großangelegten Protesten gegen den Missbrauch von Werkverträgen. "Das Thema ist bei den Mitarbeitern in den großen Firmen eines der Top-Themen", sagte IG-Metall-Vize Detlef Wetzel der Berliner Tageszeitung "Welt" (Montagsausgabe). "Genau wie bei der Leiharbeit werden wir die Belegschaften dort gegen Werkverträge mobilisieren", sagte Wetzel. "Ich wäre als Arbeitgeber hochgradig beunruhigt, denn die Mobilisierungsbereitschaft in den Betrieben ist groß." Die Missbrauchsfälle, bei denen Unternehmen statt mit Leiharbeit mit Werkverträgen arbeiten, um so über Scheinwerkverträge Dumpinglöhne zahlen zu können, nehme zu.

