Berlin (AFP) Die französische Schauspielerin Juliette Binoche hat bekannt, in ihrer Kindheit sehr unter der Trennung ihrer Eltern gelitten zu haben. Am "schlimmsten" aber sei ihre Erziehung in einem katholischen Internat gewesen, sagte Binoche der Zeitung "Die Welt". "Ich gehörte nicht in diese Welt aus Regeln und Noten." In dem Internat habe sie sich nur glücklich gefühlt, wenn sie auf dem Schulhof "irgendwelche Rollen nachspielen konnte". Sie habe sich in das Reich der Fantasie geflüchtet.

