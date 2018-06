Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Freilassung des abgesetzten ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi gefordert. "Ich teile die Auffassung von Außenminister Guido Westerwelle, dass Herr Mursi freigelassen werden sollte", sagte Merkel am Sonntag in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Von den neuen Machthabern in Kairo forderte sie, "dass ein inklusiver Prozess unter Einschluss aller Gruppen der Bevölkerung in Ägypten stattfindet".

