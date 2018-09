Berlin (AFP) Der Literatur-Kritiker Marcel Reich-Ranicki ist nach einer Lungenentzündung auf dem Wege der Genesung. Sein Vater habe "den kritischen Punkt überstanden", sagte der 64-jährige Sohn Andrew Ranicki der "Bild am Sonntag". Es gehe dem 93-Jährigen besser, aber noch nicht gut genug, um das Krankenhaus schon verlassen zu können. "Ich hoffe, dass mein Vater nächste oder übernächste Woche nach Hause kann", sagte Ranicki. Der in Edinburgh lebende Mathematikprofessor hält sich derzeit in Frankfurt auf, um seinen Vater täglich besuchen zu können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.