New York (dpa) - Der kanadische Schauspieler und Star der Serie "Glee", Cory Monteith, ist tot. Er wurde in einem Hotel in Vancouver gefunden.

Die Leiche des 31-Jährigen sei am Samstag in einem Zimmer im 21. Stock eines Hotels im Zentrum der westkanadischen Stadt entdeckt worden, berichteten US-amerikanische und kanadische Medien unter Berufung auf die Polizei. Die Todesursache war zunächst unklar. Fremdverschulden schlossen die Behörden aber aus.

"Wir sind so traurig, dass wir bestätigen müssen, dass die Berichte über den Tod von Cory Monteith stimmen", sagte seine Sprecherin der "USAToday". "Wir sind geschockt und in Trauer nach diesem tragischen Verlust." Der in der kanadischen Provinz Alberta geborene Monteith hatte seit 2009 in der Musical-Comedy-Serie "Glee" den Herzensbrecher und Quarterback in einem High-School-Footballteam gespielt.

Bei den Dreharbeiten war er mit seiner Kollegin Lea Michele zusammengekommen. Monteith hatte in der Vergangenheit schon öfter offen über seine Drogensucht gesprochen und sich erst vor wenigen Monaten in eine Entzugsklinik begeben.