Paris (AFP) Zwei in Syrien vermisste französische Journalisten sind nach Angaben der Regierung in Paris am Leben. Es werde alles unternommen, "um sehr schnell die Bedingungen für ihre Freilassung zu schaffen", sagte Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian am Sonntag vor Journalisten. Er bejahte die Frage, ob die Männer noch lebten. Der Reporter Didier François und der Fotograf Edouard Elias vom Sender Europe 1 waren Anfang Juni in Syrien verschwunden.

