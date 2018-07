Pretoria (SID) - Trainer Manuel Pellegrini hat einen peinlichen Start mit seinem neuen Klub Manchester City hingelegt. Der englische Fußball-Vizemeister verlor sein Testspiel in Pretoria beim südafrikanischen Klub Supersport United mit 0:2 (0:0). "Wir sind gerade erst in die Saison gestartet, deshalb ist es nicht so wichtig zu gewinnen", sagte Pellegrini, der vom spanischen Champions-League-Viertelfinalisten FC Málaga zu ManCity gewechselt war.