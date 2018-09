Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat den Vertrag mit Philipp Hofmann vorzeitig bis zum 30. Juni 2016 verlängert und den Nachwuchsstürmer gleich für zwei Jahre an den Zweitligisten FC Ingolstadt ausgeliehen. In der vergangenen Saison hatte Hofmann bereits auf Leihbasis für den SC Paderborn gespielt. "Philipps Zukunft liegt auf Schalke. Aber es war sein ausdrücklicher Wunsch, so schnell wie möglich viel Spielpraxis zu sammeln", sagte Schalke-Manager Horst Heldt.