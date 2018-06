Washington (dpa) - Dem mutmaßlichen Entführer von Cleveland werden 977 Anklagepunkte zur Last gelegt. Ariel Castro soll jahrelang drei junge Frauen gefangen gehalten, gequält und immer wieder vergewaltigt haben. Der Prozess soll Anfang August beginnen. Ihm werden unter anderem Entführung, Vergewaltigung und schwere Körperverletzung zur Last gelegt. Die Frauen konnten dem Entführer Anfang Mai entkommen. Castro soll sie mehr als ein Jahrzehnt in einem Haus gefangen gehalten haben. Eine der Frauen brachte ein Kind von ihm zur Welt.

