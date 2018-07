Sanford (dpa) - Im Prozess um den gewaltsamen Tod des schwarzen Jugendlichen Trayvon Martin in Florida ist der Angeklagte George Zimmerman freigesprochen worden. Die Geschworenen in dem Prozess in Sanford befanden ihn für nicht schuldig.

