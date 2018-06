New York (SID) - Der amerikanische Sprintstar Tyson Gay ist in der A-Probe positiv auf Doping getestet worden. Dies bestätigte der 30 Jahre alte Dreifach-Weltmeister von 2007 laut der französischen Tageszeitung L'Equipe am Sonntag. In einer Telefonkonferenz erklärte Gay zudem seinen Verzicht auf die Weltmeisterschaften in Moskau (10. bis 18. August). Der Jahresweltschnellste über 100 m machte keine Angaben dazu, auf welche Substanz er positiv getestet wurde.

Gay ist am Freitag durch die Anti-Doping-Agentur der USA (USADA) über die positive A-Probe informiert worden, die nach einem Training im Mai entnommen worden war. Unter Tränen erklärte Gay, dass er die Öffnung der B-Probe beantragt habe.