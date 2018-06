Nürnberg (SID) - Der zweimalige DTM-Champion Mattias Ekström hat seinen Sieg am Norisring nach einem Regelverstoß noch verloren. Dies teilte der Deutsche Motor Sport Bund (DMSB) am Sonntagabend mit. Wegen unerlaubter Gewichtszufuhr am Audi wurde der Schwede disqualifiziert und aus der Wertung genommen. Sein Team hat gegen diese Entscheidung Berufung angekündigt und nun zwei Tage Zeit, diese schriftlich zu begründen.

Da alle weiteren Fahrer einen Platz nach vorn rückten, ging der Sieg an den kanadischen Mercedes-Piloten Robert Wickens. Mercedes bleibt damit seit 2003 in Nürnberg ungeschlagen.