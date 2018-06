Hohenstein-Ernstthal (SID) - WM-Spitzenreiter Dani Pedrosa geht beim Großen Preis von Deutschland auf dem Sachsenring nicht an den Start. Der Spanier hat einen zu niedrigen Blutdruck und fehlt damit wie sein Landsmann Jorge Lorenzo wegen der Folgen eines Sturzes. Der MotoGP-Weltmeister hatte bereits am Freitag bekannt gegeben, dass er nicht fahren kann.

Pedrosa verlor im Training die Kontrolle über seine Honda und knackste sich beim Sturz das linke Schlüsselbein an. Ein Test am Sonntagvormittag verlief zunächst erfolgreich, der 27-Jährige nahm aber dennoch nicht am Warm-up teil. Wenig später erfolgte die Absage für das Rennen (14.00 Uhr/Sport1). Anfang der Woche soll entschieden werden, ob Pedrosa am kommenden Sonntag (23.00 Uhr/Sport1) in Laguna Seca/USA dabei sein kann.

Lorenzo (Yamaha) war am Freitag auf seine erst vor zwei Wochen operierte linke Schulter gefallen und hat sich bereits einem erneuten Eingriff am Schlüsselbein unterzogen. Der Mallorquiner fehlt auch in Laguna.

Neben Lorenzo und Pedrosa ist am Sachsenring auch der Italiener Andrea Iannone (Ducati) wegen einer ausgekugelten Schulter nicht dabei.