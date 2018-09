Hohenstein-Ernstthal (SID) - Der Große Preis von Deutschland hat in diesem Jahr wieder über 200.000 Motorrad-Fans an den Sachsenring gelockt. 204.491 Zuschauer kamen bei Traumwetter zum Traditionskurs bei Hohenstein-Ernstthal und damit fast 10.000 mehr als im Vorjahr (195.695).

Die Rennen am Sonntag verfolgten 85.667 Fans, am Freitag (48.921) und Samstag (69.903) waren es deutlich weniger. Der Besucherrekord datiert aus dem Jahr 2011 (230.133) und wurde trotz der in den vergangenen Jahren starken Leistungen der deutschen Fahrer um MotoGP-Pilot Stefan Bradl klar verfehlt. Der einzige deutsche WM-Lauf wird seit 1998 auf dem Kurs in Sachsen ausgetragen.