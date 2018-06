Karlsruhe (dpa) - In Karlsruhe haben zwei verdächtige Dosen in der Nähe der Bundesanwaltschaft für Aufregung gesorgt. Spezialisten des Landeskriminalamtes rückten an, um die beiden Gegenstände zu untersuchen. Die Dosen stellten sich als harmlos heraus. Um jede Gefahr auszuschließen, hatte die Polizei die Gegend weiträumig abgesperrt. Die Dosen wurden unter anderem mit einem Wasserstrahl beschossen, um festzustellen, ob sich explosives Material darin befindet.

