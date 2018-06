Berlin (dpa) - Die Golfstaaten Katar und Saudi-Arabien wollen nach Informationen der "Bild am Sonntag" weitere Milliarden-Aufträge an die deutsche Rüstungsindustrie vergeben. Unter Berufung auf katarische Regierungskreise meldete die Zeitung, das Emirat wolle in den nächsten sieben Jahren weitere 118 Leopard-Panzer sowie 16 Panzerhaubitzen ordern. Im Königreich Saudi-Arabien stehe die Beschaffung von 800 Leopard-Panzern auf einer von König Abdullah bestätigten Liste nationaler Verteidigungsprojekte. Rüstungsgeschäfte bedürfen der Zustimmung des geheim tagenden Bundessicherheitsrats.

