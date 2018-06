Berlin (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck hat bei einem Kirchenbesuch in Berlin Solidarität mit Flüchtlingen und Asylbewerbern angemahnt. "Es gibt Dinge, die sich mehren, wenn wir sie teilen, zum Beispiel Liebe und Mitgefühl", sagte Gauck nach Angaben von Teilnehmern in der evangelischen Kirche im Ortsteil Hellersdorf. Dort hatten in der vergangenen Woche NPD-Anhänger gegen ein geplantes Flüchtlingsheim Stimmung gemacht.

