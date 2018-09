Madrid (AFP) Die spanische Polizei hat ein kriminelles Netzwerk ausgehoben, das Frauen aus Brasilien und Venezuela mit Arbeitsangeboten nach Spanien lockte und dort zur Prostitution zwang. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden in Zusammenarbeit mit den brasilianischen Behörden zehn Verdächtige festgenommen: sechs Hauptverantwortliche in Spanien sowie vier weitere Verdächtige in Brasilien.

