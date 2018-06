Warna (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen haben die European League mit einem Prestigeerfolg abgeschlossen und das Endrunden-Turnier dank einer couragierten Leistung gewonnen. Im bulgarischen Warna bezwang das Team von Bundestrainer Giovanni Guidetti im Endspiel die Überraschungsmannschaft aus Belgien mit 3:2 (14:21, 21:16, 15:21, 21:14, 15:7).

"Was für ein toller Abschluss dieser Saisonphase. Das Finale hat alles von uns derzeit aufgezeigt - mal läuft kaum etwas, mal fast alles. Jetzt gehen wir in eine kurze Pause zum Kräftesammeln und dann arbeiten wir daran, dass beim Grand Prix die guten Abschnitte in unserem Spiel klar überwiegen", sagte Kathleen Weiß.

Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbands war in den Vorrundenturnieren bereits viermal auf Belgien getroffen, beide Teams entschieden jeweils zwei Duelle für sich. Im fünften Aufeinandertreffen besaß die deutsche Auswahl um Spielführerin Margareta Kozuch vor allem in der Schlussphase die besseren Nerven und die nötige Kraft.

Dank des Finaleinzugs hatte Deutschland bereits am Freitag einen Teilerfolg verbucht und das Ticket für den Grand Prix 2014 gelöst. Coach Guidetti nutzte die European League zudem, um sein Aufgebot für den Grand Prix (2. August bis 1. September) und die Heim-EM (6. bis 14. September) zu finden.