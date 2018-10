Krefeld (SID) - 26:10-Favorit Felician hat auf der Galopprennbahn in Krefeld die mit 70.000 Euro dotierte Meilen-Trophy gewonnen. Der fünfjährige Wallach setzte sich nach 1700 m unter Jockey Lennart Hammer-Hansen vor Global Thrill mit Stephen Hellyn im Sattel durch. Die Siegprämie betrug 40.000 Euro. Platz drei ging an Gereon unter Rene Piechulek. Sieger Felician wird von Ferdinand Leve in Warendorf trainiert. Für den 40 Jahre alten Hammer-Hansen, der aus Dänemark stammt und in Iffezheim lebt, war es der 1000. Sieg in seiner Jockey-Karriere.