Kasan (SID) - Weitere vier Medaillen für Deutschland bei der 27. Sommer-Universiade in Kasan: Sportschützin Maren Prediger (West Virginia University/USA) holte mit dem Luftgewehr das vierte deutsche Gold in Russland. Silber gewann das Beachvolleyball-Duo Armin Dollinger/Jonas Schröder (Private FHS Darmstadt/Uni Mainz) nach dem 1:2 im Finale gegen die Polen Kadziola/Szalarkiewic. Jeweils Bronze sicherten sich das Beachvolleyball-Duo Chantal Laboureur/Julia Sude (Uni Tübingen/FU Hagen) sowie Leichtathlet Richard Ringer (HTWG Konstanz) mit 13:37,18 Minuten über 5000 m.

Mit insgesamt viermal Gold sowie fünf Silber- und sieben Bronzemedaillen das das 220-köpfige Team des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbandes (adh) in Kasan die Schlussbilanz von Shenzhen 2011 in Wert und Anzahl bereits übertroffen. In China hatten 118 deutsche Starter zwei Gold-, sechs Silber- und sechs Bronzemedaillen erreicht.

Ein positives Zwischenfazit zog auch der übertragende TV-Sender Eurosport, der insgesamt 120 Stunden von den Weltspielen der Studenten berichtet. An den ersten fünf Tagen verfolgten 15 Millionen Zuschauer das Geschehen vor den Fernsehern, doppelt so viele wie im Vergleichszeitraum 2011.