Köln (SID) - Der 16 Jahre alte BMX-Profi Michael Meisel ist zum ersten Mal bei der BMX-Freestyle-Weltmeisterschaft. Im Dirt Finale landet er als bester Deutscher auf dem siebten Platz.

Köln (SID) Schüchtern und mit verschränkten Armen steht BMX-Profi Michael Meisel am Rande der großen Rampe im Kölner Jugendpark und beobachtet seine Kontrahenten bei der Freestyle-Weltmeisterschaft. Der 16-Jährige aus dem oberfränkischen Kulmbach wirkt auf den ersten Blick nicht gerade wie jemand, der waghalsige Tricks vollführt. "Michael Meisel from Germany", brüllt der Moderator in sein Mikrofon. Meisel stellt sich selbstbewusst auf seinen Startpunkt und stürzt sich bei seiner ersten WM-Teilnahme die erste Rampe runter. Der vorher zurückhaltende Jugendliche ist nun in seinem Element.

Meisel hat mit zehn Jahren im Motocross angefangen und ist dann mit 13 Jahren zu den BMX-Profis gewechselt. "Die Atmosphäre beim BMX war einfach besser", erklärt der Blondschopf. "Meine Eltern fanden das zu Beginn nicht so toll, aber als sie gesehen haben, welchen Spaß ich dabei hatte, war das gar kein Problem mehr für sie", sagt Meisel. Er trainiert nur zweimal die Woche und am Wochenende. "In meinem Wohnort gibt es leider keine guten Skateparks", bedauert Meisel.

Nachdem er bislang nur auf deutschen Rampen gefahren ist, will er nun hoch hinaus. "In Deutschland bin ich fast jeden Contest gefahren, jetzt will ich in Europa fahren", erklärt Meisel seine Ziele. Den ersten Schritt in die große weite BMX-Welt gelang ihm bereits am Samstag im Dirt-Finale, in dem die Sportler direkt unter der Zoobrücke mit riskanten Sprüngen beeindrucken. Als bester Deutscher landet er auf einem beachtlichen siebten Platz.

Er denkt von Wettbewerb zu Wettbewerb. "Jeder Contest ist das Größte für mich - mit meinen Freunden zusammen macht es riesig Spaß", sagt Meisel, der von der Atmosphäre und den Zuschauern in der Domstadt begeistert ist. Stephan Prantl ist Organisator und ehemaliger Vizeweltmeister: Mit dem Event am Rhein will er vor allem die Jugend von dem Sport auf zwei Rädern begeistern. Das scheint zu gelingen: Schon die Kleinsten brettern mit ihren bunten Mini-Bikes durch den Jugendpark.

Michael Meisel gehört trotz seiner langjähriger Erfahrung noch zu den Jüngeren im 450-köpfigen Teilnehmerfeld. Auf der Rampe präsentiert er sich aber wie ein Großer. Kraftvoll geht er in die Luft und dreht den Rahmen seines Bikes einmal um die Vorderachse. "Den Tailwhip mache ich am liebsten", erklärt Meisel, der in auch in der Park-Disziplin an den Start geht.

Wieder fährt er die Rampe runter, diesmal zeigt er einen Three Sixty, dabei macht er eine 360-Grad-Drehung um die eigene Achse. Die Zuschauer jubeln und klatschen - Michael lächelt zufrieden, während er von seinem Bike steigt. Und urplötzlich ist Meisel wieder der schüchterne Blondschopf.