Moskau (dpa) - Nach dem schweren Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Linienbus in der Nähe von Moskau haben die Behörden 18 Todesfälle offiziell bestätigt.

Am Vortag hatte die Agentur Interfax unter Berufung auf medizinische Kreise von 20 Toten berichtet. 29 Verletzte würden noch in Krankenhäusern behandelt, teilte das Zivilschutzministerium am Sonntag auf seiner Internetseite mit. Mehrere Menschen schwebten in Lebensgefahr.

Der mit Kies beladene Lastwagen war am Samstag von einer Neben- auf eine stark befahrene Hauptstraße gerast. Dabei stieß er mit dem voll besetzten Bus zusammen. Die Ermittlungen richten sich gegen den 46 Jahre alten Lastwagenfahrer aus Armenien. Er soll die Vorfahrt missachtet haben. Für Montag ordnete der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin einen "Tag der Trauer" mit Beflaggung an.

