Waldsee (dpa) - Die Asiatische Buschmücke, Überträger von Krankheiten wie dem West-Nil-Virus, hat sich in Süddeutschland etabliert. So die Einschätzung des Biologen Norbert Becker. Er ist der wissenschaftliche Direktor der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage. Er meint: So schnell werden wir die Buschmoskitos auch nicht wieder los. Buschmoskitos seien in ganz Baden-Württemberg bis hin zum Schwarzwald gesichtet worden. In Rheinland-Pfalz kämen sie bisher nur im Raum Koblenz vor.

