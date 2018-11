Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat am Montag nach positiven Wirtschaftsdaten aus China an seine starke Entwicklung der vergangenen Woche angeknüpft.

Er stieg kurz nach Börsenstart um 0,64 Prozent auf 8265 Punkte und legte damit den sechsten Handelstag in Folge zu. Am Freitag hatte er die Vorwoche mit einem Plus von mehr als fünf Prozent beendet.

Der MDax gewann am Montag 0,56 Prozent auf 14 092 Punkte und der TecDax stieg um 0,64 Prozent auf 998 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um 0,61 Prozent an auf 2691 Punkte.