Peking (AFP) Heftige Regenfälle haben in China und auf der koreanischen Halbinsel Dutzende Menschen das Leben gekostet und hunderte obdachlos gemacht. Allein in der chinesischen Provinz Sichuan kamen nach Regierungsangaben vom Montag seit dem 7. Juli 68 Menschen ums Leben, 179 weitere werden vermisst. In anderen Regionen des Landes wurden demnach ebenfalls mehr als 40 Menschen durch Überschwemmungen, Erdrutsche und Hauseinstürze getötet worden.

