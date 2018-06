Berlin (AFP) Grünen-Parlamentsgeschäftsführer Volker Beck hat Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) aufgefordert, zu dem in der Kritik stehenden Musikvideo des Rappers Bushido Stellung zu beziehen. Beck sagte am Montag dem NDR mit Blick auf Friedrich: "Immerhin kursieren überall Fotos mit ihm und seinem guten Freund Bushido." Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) und die Staatsanwaltschaft Berlin prüften am Montag, ob sie Strafanzeige gegen Bushido stellen, wie es es aus beiden Behörden hieß.

