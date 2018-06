Dhaka (AFP) Zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Bangladesch hat das Parlament in Dhaka am Montag ein schärferes Arbeitsrecht verabschiedet. Die neuen Gesetze garantierten "volle Arbeitnehmerrechte" für Millionen Arbeiter und hätten auch Gültigkeit in den Fabriken, die Kleider für westliche Konzerne nähten, sagte der Vorsitzende des Parlamentsausschusses für Arbeitsfragen, Israful Alam, der Nachrichtenagentur AFP.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.