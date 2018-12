Düsseldorf (AFP) Nach mehrtägigen Streiks hat am frühen Montagmorgen das Schleusenpersonal an den Kanälen und Flüssen bundesweit die Arbeit wieder aufgenommen. Der Ausstand bei der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) wurde wie angekündigt "vorerst ausgesetzt", wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi in Düsseldorf mitteilte.

