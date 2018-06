Passau (AFP) Zur Aufklärung einer möglichen Verwicklung der deutschen Geheimdienste in die US-Spähaffäre haben Grüne und Linke einen Untersuchungsausschuss gefordert. Der Grünen-Abgeordnete Omid Nouripour sagte der "Passauer Neuen Presse" vom Montag, er wolle von der Bundesregierung wissen, ob der Militärische Abschirmdienst (MAD) in die Abhörpraktiken in irgendeiner Weise involviert sei. Ein Untersuchungsausschuss zur Spähaffäre sei eine Aufgabe für die nächste Legislaturperiode.

