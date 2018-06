Paris (AFP) - (AFP) Ein Gendefekt könnte erklären, warum Patienten mit Diabetes Typ II auch ein höheres Blutkrebsrisiko haben. Britische und französische Wissenschaftler fanden heraus, dass an der sogenannten Altersdiabetes erkrankte Patienten deutlich häufiger eine Chromosomen-Anomalie namens Clonal Mosaic Events (CMEs) aufweisen, wie es in einer am Sonntag im Fachmagazin "Nature Genetics" veröffentlichten Studie heißt.

