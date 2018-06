Lille (AFP) Eine Schwimmerin ist bei dem Versuch der Durchquerung des Ärmelkanals gestorben. Das Begleitbord der Frau habe am Sonntagnachmittag die Rettungskräfte um einen Defibrillator gebeten, als sie sich nordöstlich des Kap Gris-Nez in der Bucht von Wissant befanden, teilten die französischen Behörden mit. Ein Marinehelikopter habe die Frau ausgeflogen, doch sei sie am Abend im Krankenhaus von Boulogne-sur-mer verstorben. Das Alter oder die Nationalität der Schwimmerin wurde nicht mitgeteilt.

