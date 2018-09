Färjestaden (SID) - Die deutschen Fußballerinnen sind am Montagnachmittag um 15.06 Uhr in ihrem zweiten EM-Quartier in Färjestaden auf der schwedischen Urlaubsinsel Öland angekommen. Die Titelverteidigerinnen, die nach dem Mittagessen Växjö verlassen hatten, wurden am Hotel Skansen mit Champagner und Erbeeren empfangen. Zudem gab das Pop-Duo Agog seine Balladen zum Besten. Rund 30 Schaulustige hatten sich vor dem Hotel versammelt, sie begrüßten Bundestrainerin Silvia Neid und ihre Schützlinge mit Applaus. Dazu gab es einige kleine Willkommensgeschenke von Vertretern der Stadt und des Hotels.