Nyon (dpa) - Die Istanbuler Fußball-Spitzenclubs Fenerbahçe und Besiktas sind mit ihren Einsprüchen gegen die von der UEFA verhängte Europacup-Sperre weitgehend gescheitert.

Besiktas bleibe weiterhin von der Europa League in der kommenden Saison ausgeschlossen, teilte das Berufungsgericht der Europäischen Fußball-Union mit. Fenerbahçe darf an den nächsten beiden europäischen Vereinswettbewerben, für die sich der Club qualifiziert, nicht teilnehmen. Damit ist Fenerbahçe auch von der Champions League in der neuen Saison ausgeschlossen. Ursprünglich wollte die UEFA den Verein sogar für drei Europapokal-Jahre sperren.

Hintergrund der Strafen ist die Verwicklung beider Clubs in den türkischen Manipulationsskandal der Saison 2010/2011. Damals sollen mehrere Spiele verschoben worden sein. Der Skandal hatte den türkischen Fußball heftig erschüttert, es waren auch Haftstrafen gegen Vereinsfunktionäre verhängt worden.