Moskau (dpa) - Kremlchef Wladimir Putin hat den USA die Schuld an der festgefahrenen Lage des EX-Geheimdienstlers Edward Snowden gegeben. Sie hätten alle anderen Länder so in Angst versetzt, dass ihn niemand möchte. Auf diese Weise hätten sie Snowden auf russischem Territorium blockiert, sagte Putin laut Interfax bei einem Treffen mit Studenten. Auf die Frage, was nun mit Snowden passiere, meinte er ratlos: "Woher soll ich das wissen? Das ist sein Leben, sein Schicksal." Der Computerexperte hatte am Freitag in Moskau gesagt, er wolle nun doch in Russland Asyl beantragen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.