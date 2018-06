Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel stellt sich auf längere Aufklärungsbemühungen zu der US-Ausspähaffäre in Deutschland ein. Man sei hier sicher am Anfang eines Prozesses, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Eine so komplexe Materie sei nicht mit einem einzigen Besuch deutscher Regierungsvertreter in Washington zu klären. Teile der Opposition fordern einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Laut "Bild"-Zeitung soll der BND schon seit Jahren über die Datenerfassung Bescheid gewusst haben.

