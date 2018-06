London (AFP) In Nordirland hat es die dritte Nacht in Folge Krawalle radikaler Protestanten gegeben. Ein Polizist wurde am Sonntagabend in der Hauptstadt Belfast bei Zusammenstößen verletzt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Am Samstag waren sieben Beamten verletzt worden, als sie von vermummten Jugendlichen mit Steinen, Flaschen und anderen Gegenständen beworfen wurden. Am Freitag hatte es bei der Polizei 32 Verletzte gegeben, zudem musste ein Politiker ins Krankenhaus gebracht werden, als er bei einem Vermittlungsversuch von einem Stein getroffen wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.