Erfurt (SID) - Die Handballerinnen des Thüringer HC haben die spanische Nationalspielerin Alexandrina Carbal Barbosa verpflichtet. Wie der deutsche Meister und Pokalsieger am Montag mitteilte, erhält die 27 Jahre alte Rückraumspielerin einen Einjahresvertrag mit Option. Die in Portugal geborene Barbosa spielte zuletzt bei CS Oltchim Râmnicu Vâlcea in Rumänien.