Rom (AFP) Gegen Italiens erste schwarze Ministerin Cécile Kyenge hat es erneut eine rassistische Aktion gegeben. In der Stadt Pescara etwa 200 Kilometer östlich von Rom hängten mutmaßliche militante Mitglieder der rechtsextremen Forza Nuova (Neue Kraft) an Laternenpfählen Henkersschlingen sowie Plakate auf, auf denen Slogans standen wie "Jeder sollte in seinem Land leben". Wie am Montag bekannt wurde, leitete die Polizei Ermittlungen gegen Forza-Nuova-Mitglieder ein. Kyenge nahm in Pescara an einer Konferenz zu Einwanderung und Staatsbürgerschaft teil.

