Merkel: USA müssen deutsches Recht einhalten

Berlin (dpa) - In der NSA-Ausspähaffäre fordert Bundeskanzlerin Angela Merkel die USA auf, bei Geheimdienstaktionen in Deutschland auch deutsches Recht zu beachten. Sie erwarte hierzu eine klare Zusage der US-Regierung, sagte Merkel in der ARD. Auch nach der USA-Reise von Innenminister Friedrich habe sie bislang jedoch keine Hinweise, dass sich die Amerikaner nicht an deutsches Recht gehalten hätten. Merkel-Herausforderer Steinbrück griff die Kanzlerin in der "Bild am Sonntag" scharf an: Merkel habe ihren Amtseid verletzt, weil sie Schaden vom deutschen Volk nicht abgewendet habe.

"Bild": BND bat US-Geheimdienste um Hilfe

Berlin (dpa) - Der Bundesnachrichtendienst hat nach einem Zeitungsbericht in den vergangenen Jahren immer wieder die US-Geheimdienste um Hilfe gebeten, wenn deutsche Staatsbürger im Ausland entführt waren. Dabei sei es ganz konkret um die Abfrage gespeicherter Kommunikationsvorgänge deutscher Staatsbürger gegangen, berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf US-Regierungskreise. Ein solches Vorgehen würde darauf hinweisen, dass zumindest der BND seit Jahren von der umfangreichen Datenspeicherung durch die National Security Agency weiß, schrieb das Blatt.

Obama mahnt nach Todesschützen-Freispruch Besonnenheit an

Washington (dpa) - Nach dem umstrittenen Freispruch im Prozess um den erschossenen schwarzen Jugendlichen Trayvon Martin hat US-Präsident Barack Obama zur Besonnenheit aufgerufen. Der Fall habe die Gemüter stark erhitzt, das Urteil des Gerichts müsse aber akzeptiert werden. Jeder sollte sich fragen, wie solche Tragödien künftig verhindert werden könnten, sagte Obama. Das US-Justizministerium prüft laut Fox News, ob sich Zimmerman der Verletzung von Bürgerrechten schuldig gemacht habe. Deshalb könnte er vor ein Bundesgericht gestellt werden.

Bahr: Kassen sollen Prämien an Versicherte ausschütten

Berlin (dpa) - Gesundheitsminister Daniel Bahr hat die Krankenkassen aufgefordert, weitere Prämien an die Versicherten zu zahlen. "Da haben einige Kassen noch erhebliches Potenzial", sagte Bahr der "Mittelbayerischen Zeitung". Hintergrund ist die Rekordreserve der gesetzlichen Krankenversicherung von gut 28 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Es handele sich um das Geld der Versicherten. Eine Senkung des Beitragssatzes lehnt Bahr ab. Die finanzielle Situation der einzelnen Krankenkassen sei sehr unterschiedlich.

Erneut Unruhen in Belfast

Belfast (dpa) - Im nordirischen Belfast ist es die dritte Nacht in Folge zu Unruhen gekommen. Protestantische Krawallmacher hätten Polizisten mit Brandsätzen und anderen Wurfgeschossen angegriffen, berichtet die britische Nachrichtenagentur PA. Die Sicherheitskräfte seien mit Gummigeschossen gegen die Angreifer vorgegangen. Ein Beamter sei verletzt worden. Schon in den vergangenen zwei Nächten war es zu Krawallen gekommen. Auslöser ist das Verbot, einen Marsch des protestantischen Oranierordens durch eine Straße im Norden Belfasts führen zu lassen.

Zeitung: Zahl der Riester-Verträge geht zurück

Berlin (dpa) - Die Zahl der Riester-Rentenverträge ist erstmals seit dem Start der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge zurückgegangen. Das Bundesarbeitsministerium habe im ersten Quartal 2013 etwa 15,65 Millionen Verträge registriert - 27 000 weniger als Ende 2012, schreibt die "Süddeutsche Zeitung". Die Zahl der Banksparpläne und der Wohn-Riester-Verträge für Immobiliensparer habe um zusammen um 40 000 zugelegt. Es sei eine gewisse Marktsättigung eingetreten, sagte ein Sprecher des Arbeitsministeriums der Zeitung.