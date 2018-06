Köln (SID) - Der türkische Radprofi Mustafa Sayar ist positiv auf das Blutdopingmittel EPO getestet worden. Bei dem 24-Jährigen, der Ende April überraschend die Türkei-Rundfahrt gewonnen hatte, sei eine Probe während der Algerien-Tour am 11. März aufgefallen, gab der Weltverband UCI am Montag bekannt. Sayar wurde vorläufig suspendiert.

Der deutsche Sprinter Marcel Kittel hatte schon während der Türkei-Rundfahrt Zweifel an der Leistung Sayars geäußert. "Ich war in meinem Leben selten so wütend über das Ergebnis eines anderen. Und ich sehe viele Leute, die ähnlich fühlen", so Kittel via Twitter.