Damaskus (AFP) Bei Luftangriffen auf mehrere Dörfer im Nordwesten Syriens sind Aktivisten zufolge mindestens 29 Menschen getötet worden, darunter sechs Kinder. Die Bomben und Raketen seien in der vorwiegend von Rebellen kontrollierten Provinz Idlib eingeschlagen, teilte die der Opposition nahestehende Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag mit. Demnach ereigneten sich die Angriffe am späten Sonntagnachmittag kurz vor dem rituellen Fastenbrechen während des Ramadans. Allein im Dorf Maghara seien 13 Menschen getötet worden. Von Rebellen veröffentlichte Internet-Videos zeigten Leichen, zerstörte Gebäude und Rauchwolken.

