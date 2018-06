Hamburg (dpa) - Die deutschen Tennisprofis Florian Mayer, Tobias Kamke und Daniel Brands sind locker in die zweite Runde des ATP-Turniers in Hamburg eingezogen.

Der Bayreuther Mayer, der auf Position 45 der Weltrangliste steht, besiegte nach 56 Minuten den Russen Nikolai Dawydenko souverän mit 6:1, 6:3. Der Lübecker Kamke besiegte den Tschechen Lukas Rosol souverän mit 6:3, 6:0. Zuvor hatte Brands gegen den Italiener Paolo Lorenzi beim 7:5, 6:3 ebenfalls sicher die Oberhand behalten.

Der 29-jährige Mayer agierte fast fehlerfrei, spielte sehr variabel und verwandelte direkt seinen ersten Matchball. In der zweiten Runde am Dienstagabend trifft der 29-Jährige nun auf den Ukrainer Alexander Dolgopolow. Die Nummer 26 der Weltrangliste erhielt ein Freilos für Runde eins.

Der Deggendorfer Brands bestach mit einem starken Aufschlagsspiel, ließ kein Break zu und trifft nun am Dienstag oder Mittwoch auf den Schweizer Roger Federer. "Es ist ein Traum, gegen ihn zu spielen. Ich habe nichts zu verlieren und werde es genießen", sagte die Nummer 58 der Weltrangliste. Mut zieht der 25-Jährige aus einigen starken Leistungen gegen Top-Spieler. So verlor Brands bei den French Open knapp nach vier Sätzen gegen Rafael Nadal. "Solche Spiele sind wichtig für mich. Ich weiß, dass ich mich nicht verstecken muss."

Roger Federer, der ein Freilos für die erste Runde erhielt, unterschätzt den deutschen Kontrahenten keineswegs. "Daniel Brands überzeugt meist bei den Spielen auf dem großen Center Court. Er kann super servieren und spielt sehr konstant. Man muss sich auf das eigene Spiel konzentrieren und darf nicht auf Fehler von ihm hoffen", sagte die Nummer 5 der Weltrangliste. Federer peilt nach 2002, 2004, 2005 und 2007 seinen fünften Titel am Rothenbaum an. "Ich habe mich in Hamburg immer wohlgefühlt", bekannte der 31-Jährige bei einer Pressekonferenz in der Hansestadt.

Wie Brands so lieferte auch der Lübecker Kamke zum Auftakt eine überzeugende Leistung ab. Die Nummer 78 der Weltrangliste agierte stark von der Grundlinie und machte mit dem Tschechen Rosol kurzen Prozess. Auf den Norddeutschen wartet nun der Sand-Spezialist Nicolas Almagro, der 2011 das Finale am Rothenbaum erreichte. Im vergangenen Jahr schied Kamke gegen den Spanier bereits in der ersten Runde aus.

Der Hamburger Alexander Zverev ist dagegen in der ersten Runde ausgeschieden. Der 16-Jährige verlor nach 1:07 Stunde gegen den Spanier Roberto Bautista Agut mit 3:6, 2:6. Nach nervösem Beginn und zwischenzeitlichem 0:4-Rückstand fand der Deutsche besser ins Spiel, hatte gegen die Nummer 49 der Welt letztendlich aber keine Chance. Zverev, der aktuell an Position 798 der Weltrangliste steht, ist der kleine Bruder vom Tennisprofi Mischa Zverev und erreichte zuletzt bei den Junioren French Open das Finale.