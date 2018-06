Kienbaum (SID) - Die deutschen Basketballer haben in einem Testspiel gegen die Slowakei einen Kantersieg gefeiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Frank Menz gewann in Kienbaum mit 100:47 (46:23). Lucca Staiger war mit 14 Punkten bester deutscher Werfer in der Begegnung, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Am Mittwoch kommt es zum zweiten Vergleich mit den Slowaken. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) bereitet sich derzeit auf die EM in Slowenien (4. bis 22. September) vor.