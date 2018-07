Peking/Berlin (dpa) - Die chinesische Internet-Suchmaschine Baidu will bis zu 1,9 Milliarden Dollar (1,45 Mrd Euro) für den einheimischen App-Store-Entwickler 91 Wireless ausgeben.

Baidu kündigte am Dienstag den Kauf der Mehrheit von 57,4 Prozent an 91 Wireless für 1,09 Milliarden Dollar an. Zudem werden den Eigentümern der restlichen Anteile rund 800 Millionen Dollar für ihre Aktien geboten.

91 Wireless gehört bisher der Internet-Firma NetDragon Websoft und betreibt in China zwei Plattformen für den Download von Anwendungen für das Google-Betriebssystem Android. China ist inzwischen der weltgrößte Smartphone-Markt der Welt und wächst noch weiter.

