Hannover (AFP) Speiseeis und Sorbet können Kopfschmerzen auslösen. Dieser kurze, intensive Kopfschmerz wird möglicherweise durch einen plötzlichen Kältereiz am Gaumen verursacht, bei dem auch die Kopfmuskeln und Gefäße verkrampfen, wie die Techniker Krankenkasse (TK) am Dienstag in Hannover mitteilte. Nicht nur Speiseeis, auch Eiswürfel oder sehr kalte Getränke können diesen Effekt haben.

