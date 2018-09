Brüssel (AFP) Europaskepsis und dem Streit um die Makrelenfischerei zum Trotz will die Europäische Union Island die Tür für einen EU-Beitritt offen halten. "Vorausgesetzt Island will das, bleiben wir dazu bereit, den Prozess der Beitrittsverhandlungen fortzusetzen", sagte EU-Kommissionschef José Manuel Barroso nach einem Treffen mit dem europaskeptischen isländischen Regierungschef Sigmundur David Gunnlaugsson am Dienstag in Brüssel. In diesem Sinn äußerte sich auch EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy.

