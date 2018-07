Paris (AFP) Wegen Terrorverdachts ist in Frankreich ein norwegischer Neonazi festgenommen worden, der mit dem Attentäter Anders Behring Breivik sympathisiert. Kristian Vikernes wurde am Dienstagmorgen zusammen mit seiner französischen Ehefrau in ihrem gemeinsamen Haus in Salon-la-Tour im zentralfranzösischen Limousin in Haft genommen, wie aus Justizkreisen in Paris verlautete. Das Innenministerium in Paris erklärte, der 40-Jährige sei "imstande gewesen, einen großangelegten terroristischen Akt vorzubereiten".

