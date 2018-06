Bad Ragaz (SID) - Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke räumt Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund bei der Jagd auf Triple-Gewinner Bayern München im Oberhaus offenbar kaum ernsthafte Chancen ein. "Bayern München ist der Topfavorit, da gibt es wohl keine zwei Meinungen", sagte Watzke im SID-Gespräch während des Trainingslagers der Westfalen in Bad Ragaz zu Dortmunds Meisterschaftsaussichten.

Auch der Druck auf die Münchner nach den drei Titeln in der vergangenen Saison ist aus Watzkes Sicht kein Vorteil für München: "Wenn jemand mit Druck umgehen kann, dann sind es die Bayern. Der Druck wird für sie kein besonderes Hindernis auf dem Weg zum Erfolg sein."

Den BVB sieht Watzke trotz des Wechsels von Nationalspieler Mario Götze zu den Bayern gut gerüstet. "Vom Gefühl her sind wir nicht schlechter geworden", betonte Watzke auch mit Blick auf BVB-Rekordeinkauf Henrich Mchitarjan sowie die weiteren Neuen Pierre-Emerick Aubameyang und Sokratis: "Wir können aber keine Titel und keine Erfolge garantieren. Ob eine Saison als gut bewertet werden kann, hängt ja auch, wenn ich an das Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Malaga denke, manchmal nur an Momenten."